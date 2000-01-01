для лазерной резки
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Каталог компрессорного оборудования BERG в МосквеВесь каталог
Широкий ассортимент воздушных винтовых компрессоров Berg Compressors с ременным и прямым приводом, а также с частотным преобразователем для различных производственных сфер.
Промышленные осушители воздуха BERG рефрижераторного и адсорбционного типа для более высокого качества сжатого воздуха.
Оборудование BERG для подготовки сжатого воздуха позволит получить более чистый и качественный воздух, очищенный от примесей масла и твердых частиц, а также продлевают срок службы пневматического оборудования.
Пескоструйного оборудование BERG и абразивоструйные установки для обработки внутренних и наружных поверхностей от ржавчины и различного рода загрязнений; обезжиривания поверхностей, ремонта зданий и сооружений.
Частотные преобразователи BERG – устройства для корректировки и нормализации скорости оборотов электродвигателей асинхронного вида.
О компании Berg
BERG COMPRESSORS – проектирование, производство и поставка промышленного компрессорного оборудования.
Спроектированные в Германии компрессоры BERG по праву считаются эталоном в своей отрасли. Благодаря продуманной конструкции компрессоры «Берг» отличаются:
- Исправной работой в суровых условиях
- Выдерживают значительные нагрузки
- Высокой энергоэффективностью
- Низким уровнем шума и вибрации
- Легким доступом к узлам и агрегатам
Секрет немецкой техники – это сплав инженерной мысли, инновационных разработок и современных материалов.
Эти надежные и современные машины поставляются в десятки стран мира, включая Россию и СНГ. Возможны варианты доставки:
- Самовывоз оборудования в наличии на складе в г.Москва
- Доставка по Москве, МО и России с помощью транспортных компаний (ТК)
- Бесплатная доставка до терминала ТК в Москве
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