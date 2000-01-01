BERG COMPRESSORS – проектирование, производство и поставка промышленного компрессорного оборудования.

Спроектированные в Германии компрессоры BERG по праву считаются эталоном в своей отрасли. Благодаря продуманной конструкции компрессоры «Берг» отличаются:

Исправной работой в суровых условиях

Выдерживают значительные нагрузки

Высокой энергоэффективностью

Низким уровнем шума и вибрации

Легким доступом к узлам и агрегатам

Секрет немецкой техники – это сплав инженерной мысли, инновационных разработок и современных материалов.

Эти надежные и современные машины поставляются в десятки стран мира, включая Россию и СНГ. Возможны варианты доставки: