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Компрессоры
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Компрессоры
для пескоструйных работ

Каталог компрессорного оборудования BERG в Москве

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Винтовые компрессоры BERG
Ременной привод Прямой привод С ресивером С ресивером и осушителем С частотным преобразователем Для лазерной резки Для автосервиса Для пескоструйных работ Для шиномонтажа Для покрасочных работ Для пищевой промышленности Для привода станков

Широкий ассортимент воздушных винтовых компрессоров Berg Compressors с ременным и прямым приводом, а также с частотным преобразователем для различных производственных сфер.

Осушители воздуха
Рефрижераторные осушители воздуха BERG Адсорбционные осушители BERG

Промышленные осушители воздуха BERG рефрижераторного и адсорбционного типа для более высокого качества сжатого воздуха.

Воздухоподготовка
Воздушные ресиверы Конденсатоотводчики Магистральные фильтры Циклонные сепараторы

Оборудование BERG для подготовки сжатого воздуха позволит получить более чистый и качественный воздух, очищенный от примесей масла и твердых частиц, а также продлевают срок службы пневматического оборудования.

Пескоструйное оборудование

Пескоструйного оборудование BERG и абразивоструйные установки для обработки внутренних и наружных поверхностей от ржавчины и различного рода загрязнений; обезжиривания поверхностей, ремонта зданий и сооружений.

Модульные станции
Модульная компрессорная станция (МКС) BERG — металлические блок-боксы с оборудованием для выполнения полного спектра задач по производству сжатого воздуха высокого качества.
Частотные преобразователи

Частотные преобразователи BERG – устройства для корректировки и нормализации скорости оборотов электродвигателей асинхронного вида.

Винтовые компрессоры BERG с давлением 16 бар
в ассортименте
Подбор компрессора Подберем оборудование
для любых производственных целей Компрессоры 11 кВт Винтовые компрессоры BERG
с ременным приводом мощность 11 кВт

О компании Berg

Сертификат официального дилера BERG COMPRESSORS

BERG COMPRESSORS – проектирование, производство и поставка промышленного компрессорного оборудования.

Спроектированные в Германии компрессоры BERG по праву считаются эталоном в своей отрасли. Благодаря продуманной конструкции компрессоры «Берг» отличаются:

  • Исправной работой в суровых условиях
  • Выдерживают значительные нагрузки
  • Высокой энергоэффективностью
  • Низким уровнем шума и вибрации
  • Легким доступом к узлам и агрегатам

Секрет немецкой техники – это сплав инженерной мысли, инновационных разработок и современных материалов.

Эти надежные и современные машины поставляются в десятки стран мира, включая Россию и СНГ. Возможны варианты доставки:

  • Самовывоз оборудования в наличии на складе в г.Москва
  • Доставка по Москве, МО и России с помощью транспортных компаний (ТК)
  • Бесплатная доставка до терминала ТК в Москве
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Винтовые компрессоры BERG

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Винтовые компрессоры BERG
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