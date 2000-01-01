Передвижные дизельные компрессоры BERG

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-15%
Производительность, л/мин: 6000
Мощность, кВт: 41
Давление, бар: 8
Тип привода: Дизельный
Наличие осушителя: Нет
Модель двигателя: Yuchai YCD4T12T
Винтовой блок: BAOSI
Объем топливного бака: 90
На шасси: Нет
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Наличие: мало
Новинка
-15%
Производительность, л/мин: 10000
Мощность, кВт: 88
Давление, бар: 12
Тип привода: Дизельный
Наличие осушителя: Нет
Модель двигателя: CUMMINS 4BTA3.9-C125-II
Винтовой блок: BAOSI
Объем топливного бака: 112
На шасси: Нет
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Наличие: мало
Новинка
-15%
Производительность, л/мин: 12000
Мощность, кВт: 118
Давление, бар: 10
Тип привода: Дизельный
Наличие осушителя: Нет
Модель двигателя: Yuchai YC4DK120-T301
Винтовой блок: BAOSI
Объем топливного бака: 112
На шасси: Нет