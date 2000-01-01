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Передвижные дизельные компрессоры BERG

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Модель двигателя
Винтовой блок
Объем топливного бака
На шасси
Передвижной дизельный компрессор BERG М-6-8
(0)
Наличие: мало
Передвижной дизельный компрессор BERG М-6-8
Новинка
-15%
Производительность, л/мин: 6000
Мощность, кВт: 41
Давление, бар: 8
Тип привода: Дизельный
Наличие осушителя: Нет
Модель двигателя: Yuchai YCD4T12T
Винтовой блок: BAOSI
Объем топливного бака: 90
На шасси: Нет
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1 029 052 ₽
874 694 ₽ / шт.
Экономия: 154 358 ₽
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Передвижной дизельный компрессор BERG М-10-12
(0)
Наличие: мало
Передвижной дизельный компрессор BERG М-10-12
Новинка
-15%
Производительность, л/мин: 10000
Мощность, кВт: 88
Давление, бар: 12
Тип привода: Дизельный
Наличие осушителя: Нет
Модель двигателя: CUMMINS 4BTA3.9-C125-II
Винтовой блок: BAOSI
Объем топливного бака: 112
На шасси: Нет
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2 097 084 ₽
1 782 521 ₽ / шт.
Экономия: 314 563 ₽
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Передвижной дизельный компрессор BERG М-12-10
(0)
Наличие: мало
Передвижной дизельный компрессор BERG М-12-10
Новинка
-15%
Производительность, л/мин: 12000
Мощность, кВт: 118
Давление, бар: 10
Тип привода: Дизельный
Наличие осушителя: Нет
Модель двигателя: Yuchai YC4DK120-T301
Винтовой блок: BAOSI
Объем топливного бака: 112
На шасси: Нет
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2 097 084 ₽
1 782 521 ₽ / шт.
Экономия: 314 563 ₽
Подробнее
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